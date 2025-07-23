Регионального редактора Ura.ru Игоря Сергеева задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали регионального редактора Ura.ru Игоря Сергеева. Он проходит свидетелем по делу журналиста Дениса Аллаярова. Об этом стало известно в среду, 23 июля.
Перед задержанием Сергеев успел сообщить адвокатам, что его везут на допрос в региональное управление Следственного комитета. В данный момент местонахождение Сергеева неизвестно, и его защитники не имеют с ним связи.
— Сергеева задержали утром 23 июля. Где именно он сейчас находится, неизвестно. Следователь, ведущий дело, отказывается раскрывать его местоположение, — рассказали агентству адвокаты Сергеева.
Утром 5 июня в офисе Ura.ru проходили обыски. Позже в Екатеринбурге были задержаны три сотрудника редакции — Сергей Бодров, Денис Аллаяров и Анна Салымская. Проверка была организована на основании происхождения информации о криминальных происшествиях в регионе.
6 июня экс-начальнику уголовного розыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову, который предоставлял информацию Аллаярову, была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.