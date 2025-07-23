На Урале задержали ещё одного сотрудника Ura.ru по делу о взятке

Напомним, 5 июня в офисе URA.ru в Екатеринбурге правоохранители провели обыски. Аллаяров фигурировал в деле как свидетель, но к вечеру его обвинили в даче взятки должностному лицу. Против журналиста возбудили уголовное дело. По версии следствия, он передал 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому. При этом Аллаяров утверждает, что его оговорили. Суд постановил арестовать редактора на два месяца по обвинению во взяточничестве. Его родственника отправили под домашний арест.