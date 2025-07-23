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ФСБ предотвратила теракт исламистов в российском регионе

На Кубани задержали выходца из Центральной Азии, планировавшего теракт на нефтеперерабатывающем предприятии.

На Кубани задержали выходца из Центральной Азии, планировавшего теракт на нефтеперерабатывающем предприятии. По данным УФСБ по Краснодарскому краю, мужчина готовил поджог общежития завода с использованием «коктейлей Молотова», после чего собирался присоединиться к террористам в Афганистане.

В ведомстве сообщили, что удалось предотвратить теракт на промышленном объекте нефтепереработки. Злоумышленник, получивший задание от международной террористической организации, самостоятельно изготовил зажигательные смеси. Его планы включали поджог общежития и последующий выезд в Афганистан для вступления в ряды МТО.

Согласно информации УФСБ, преступник намеревался распространить видео с поджогом в интернете, чтобы запугать население. Правоохранительные органы уточнили, что задержанный является гражданином Узбекистана, отмечает РИА Новости.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: приготовление к преступлению, террористический акт и участие в деятельности террористической организации. В настоящее время мужчина находится под арестом.

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