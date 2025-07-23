ФСБ предотвратила теракт исламистов в российском регионе

На Кубани задержали выходца из Центральной Азии, планировавшего теракт на нефтеперерабатывающем предприятии. По данным УФСБ по Краснодарскому краю, мужчина готовил поджог общежития завода с использованием «коктейлей Молотова», после чего собирался присоединиться к террористам в Афганистане.
В ведомстве сообщили, что удалось предотвратить теракт на промышленном объекте нефтепереработки. Злоумышленник, получивший задание от международной террористической организации, самостоятельно изготовил зажигательные смеси. Его планы включали поджог общежития и последующий выезд в Афганистан для вступления в ряды МТО.
Согласно информации УФСБ, преступник намеревался распространить видео с поджогом в интернете, чтобы запугать население. Правоохранительные органы уточнили, что задержанный является гражданином Узбекистана, отмечает РИА Новости.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: приготовление к преступлению, террористический акт и участие в деятельности террористической организации. В настоящее время мужчина находится под арестом.
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