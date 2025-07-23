ФСБ предотвратила теракт исламистов в российском регионе

На Кубани задержали выходца из Центральной Азии, планировавшего теракт на нефтеперерабатывающем предприятии. По данным УФСБ по Краснодарскому краю, мужчина готовил поджог общежития завода с использованием «коктейлей Молотова», после чего собирался присоединиться к террористам в Афганистане.