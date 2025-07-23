В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летнего подростка

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 46-летнего мужчину, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Задержание произошло на пункте пропуска на 681-м километре трассы М-11 «Нева». Подозреваемого доставили в отделение полиции. Как сообщили в пресс-службе, задержанный имеет криминальное прошлое. На его счету более десяти преступлений, включая разбой, вымогательство, незаконный оборот наркотиков, угон автомобиля и кражи.
Установить личность подозреваемого и найти его удалось в течение двух дней. Сообщение об изнасиловании поступило в полицию Красносельского района 19 июля. Преступление было совершено около 15:00 того же дня в лесополосе вблизи улицы Генерала Лагуткина. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации (изнасилование несовершеннолетней).
Ранее правоохранители задержали несовершеннолетнего, который подозревается в изнасиловании девушки в лесу под Петербургом.