В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летнего подростка

Установить личность подозреваемого и найти его удалось в течение двух дней. Сообщение об изнасиловании поступило в полицию Красносельского района 19 июля. Преступление было совершено около 15:00 того же дня в лесополосе вблизи улицы Генерала Лагуткина. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации (изнасилование несовершеннолетней).