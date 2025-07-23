Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Питбуль из приюта загрыз маленькую дочь своих хозяев в день ее рождения

В Бразилии питбуль убил маленькую дочь своих хозяев.

В Бразилии питбуль убил маленькую дочь своих хозяев. Об этом пишут местные СМИ.

Родители двухлетней Оливии решили взять взрослого питбуля, несмотря на предупреждения родных. Близкие отговаривали пару, указывая, что у взрослой собаки уже сформирован характер, но убедить их не удалось.

Трагедия произошла в день рождения девочки — малышка выбежала во двор, питбуль набросился на нее и перегрыз горло.

На кадрах с места видно залитый кровью двор. Родители даже не смогли отнять у собаки тело ребенка и вызвали полицию.

Полицейским пришлось трижды выстрелить в разъяренного пса. Только после этого собака разжала челюсти и выпустила безжизненное тело ребенка.

Читайте также: «Неизвестное животное напало на 17 жителей индийской деревни».