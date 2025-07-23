Питбуль из приюта загрыз маленькую дочь своих хозяев в день ее рождения

В Бразилии питбуль убил маленькую дочь своих хозяев. Об этом пишут местные СМИ.
Родители двухлетней Оливии решили взять взрослого питбуля, несмотря на предупреждения родных. Близкие отговаривали пару, указывая, что у взрослой собаки уже сформирован характер, но убедить их не удалось.
Трагедия произошла в день рождения девочки — малышка выбежала во двор, питбуль набросился на нее и перегрыз горло.
На кадрах с места видно залитый кровью двор. Родители даже не смогли отнять у собаки тело ребенка и вызвали полицию.
Полицейским пришлось трижды выстрелить в разъяренного пса. Только после этого собака разжала челюсти и выпустила безжизненное тело ребенка.
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