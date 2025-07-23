ТАСС: ФСБ задержала бывшего вице-губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области, а также центрального аппарата Следственного комитета России задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова в рамках расследования дела о превышении должностных полномочий при строительстве оздоровительного комплекса. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Сотрудники ФСБ и СК РФ задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова. Кроме того, задержаны управделами губернатора и правительства области Роман Менжинский и министр имущества области Эльдар Белоусов. Фигуранты задержаны в рамках расследования, которое ведется по ч. 3 ст 286 УК РФ (превышение полномочий). Богашев в настоящее время является замруководителя департамента ПАО “Новатэк” (г. Москва)», — сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно известно, что должностные лица через директора подконтрольной стройкомпании организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более чем 50 млн рублей. Был организован фиктивный документооборот.
Проводятся обыски по местам жительства и работы фигурантов, решается вопрос об избрании меры пресечения.