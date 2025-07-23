ТАСС: ФСБ задержала бывшего вице-губернатора Челябинской области

«Сотрудники ФСБ и СК РФ задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова. Кроме того, задержаны управделами губернатора и правительства области Роман Менжинский и министр имущества области Эльдар Белоусов. Фигуранты задержаны в рамках расследования, которое ведется по ч. 3 ст 286 УК РФ (превышение полномочий). Богашев в настоящее время является замруководителя департамента ПАО “Новатэк” (г. Москва)», — сказал собеседник агентства.