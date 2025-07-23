В Мясниковском районе Ростовской области из-за БПЛА выбило стекла и горели крыши

В Мясниковском районе Ростовской области после ночной атаки БПЛА загорелись сухостой и крыши домов, также в постройках пострадало остекление. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
В частности, по словам донского главы, в СНТ «Дружба» загорелся сухостой, в СНТ «Мечта» взрывная волна выбила стекла в частном доме, а на одной из улиц в СНТ «Орион» загорелись крыши двух домов и также выбило стекла. Один из домов, нежилой, оказался поврежден.
— По данным оперативных служб, никто из людей не пострадал. В течение дня муниципальными комиссиями будет зафиксирован ущерб. Окажем пострадавшим всю необходимую помощь, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Всего прошедшей ночью в регионе сбили 11 беспилотников. Атаку отразили в Новочеркасске, Шахтах, Мясниковском, Родионово-Несветайском и Аксайском районах. Известно, что в Новочеркасске пострадали три человека, с травмами разной степени тяжести они попали в больницу.
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