В квартире на Мытной, где произошел пожар с жертвами, проживали 17 человек

Иностранные граждане незаконно проживали в квартире на Мытной улице, где сегодня ночью произошел сильный пожар с пострадавшими и погибшими.
Как стало известно «МК», всего в помещении было установлено не менее 17 спальных мест — в основном, двухъярусные кровати.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 109 УК («причинение смерти по неосторожности»). В результате пожара 1 человек погиб, 9 госпитализированы, 1 отказался от госпитализации.
Как сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, следователями СК будет дана всесторонняя правовая оценка, в том числе действиям или бездействию должностных лиц и собственника жилого помещения на соблюдение требований пожарной безопасности и миграционного законодательства.