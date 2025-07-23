В квартире на Мытной, где произошел пожар с жертвами, проживали 17 человек

Как сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, следователями СК будет дана всесторонняя правовая оценка, в том числе действиям или бездействию должностных лиц и собственника жилого помещения на соблюдение требований пожарной безопасности и миграционного законодательства.