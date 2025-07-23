Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ предотвратила теракт на Кубани

Уроженец одной из стран Центральной Азии предпринял попытку поджога общежития на нефтеперерабатывающем заводе в Кубани с использованием коктейлей Молотова, намереваясь позже покинуть Россию и присоединиться к террористам в Афганистане. Задуманное иностранец хотел совершить по указанию кураторов-террористов.

Источник: Life.ru

Как отметили в ФСБ, злоумышленник, гражданин одной из стран Центральноафриканской Республики, действовал по указанию международной террористической организации. В отношение задержанного было возбуждено уголовное дело, и в настоящее время проводится его расследование по признакам преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса России.

Ранее российские силовики задержали трёх пособников украинских спецслужб на территории ДНР, в Ярославле и под Липецком. Их подозревают в подготовке террористических атак.