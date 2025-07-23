ФСБ предотвратила теракт на Кубани

Как отметили в ФСБ, злоумышленник, гражданин одной из стран Центральноафриканской Республики, действовал по указанию международной террористической организации. В отношение задержанного было возбуждено уголовное дело, и в настоящее время проводится его расследование по признакам преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса России.