Драка у караоке-бара произошла в Астане

Как заявили в ведомстве, по данному факту все участники инцидента были задержаны и доставлены в отделение полиции.
«В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки опрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения с места происшествия», — сообщили в пресс-службе.
По итогам проверки действиям участников будет дана правовая оценка.
Полиция напомнила, что за нарушение общественного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность.