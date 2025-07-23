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Драка у караоке-бара произошла в Астане

Драка произошла у караоке-бара в Астане — участников инцидента доставили в полицию после задержания, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Источник: t.me/halyqstan

Как заявили в ведомстве, по данному факту все участники инцидента были задержаны и доставлены в отделение полиции.

«В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки опрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения с места происшествия», — сообщили в пресс-службе.

По итогам проверки действиям участников будет дана правовая оценка.

Полиция напомнила, что за нарушение общественного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность.