Три мирных жителя пострадали в Новочеркасске во время атаки украинских БПЛА

Трое мирных жителей пострадали в Новочеркасске во время атаки БПЛА. Об этом утром 23 июля в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Ранены три человека. Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе улицы Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП, ранения у них легкие и средней тяжести. С осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в БСМП также доставлен житель дома по улице Аксайская, — проинформировал Юрий Слюсарь.
По словам донского главы, врачи сейчас оказывают раненым всю необходимую помощь.
Кроме этого, в разных частях Новочеркасска из-за падения обломков произошли возгорания, они были оперативно потушены. Осколки БПЛА также повредили четыре автомобиля.
Еще один беспилотник упал без детонации в районе спуска Степана Разина. Туда, а также на улицу Октябрьскую, где на дереве зависла не разорвавшаяся боевая часть летательного аппарата, были направлены специалисты-взрывотехники.
Всего прошедшей ночью в регионе сбили 11 беспилотников. Атаку отразили в Новочеркасске, Шахтах, Мясниковском, Родионово-Несветайском и Аксайском районах.
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