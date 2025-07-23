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Три мирных жителя пострадали в Новочеркасске во время атаки украинских БПЛА

В Новочеркасске после атаки БПЛА три человека попали в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Трое мирных жителей пострадали в Новочеркасске во время атаки БПЛА. Об этом утром 23 июля в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Ранены три человека. Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе улицы Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП, ранения у них легкие и средней тяжести. С осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в БСМП также доставлен житель дома по улице Аксайская, — проинформировал Юрий Слюсарь.

По словам донского главы, врачи сейчас оказывают раненым всю необходимую помощь.

Кроме этого, в разных частях Новочеркасска из-за падения обломков произошли возгорания, они были оперативно потушены. Осколки БПЛА также повредили четыре автомобиля.

Еще один беспилотник упал без детонации в районе спуска Степана Разина. Туда, а также на улицу Октябрьскую, где на дереве зависла не разорвавшаяся боевая часть летательного аппарата, были направлены специалисты-взрывотехники.

Всего прошедшей ночью в регионе сбили 11 беспилотников. Атаку отразили в Новочеркасске, Шахтах, Мясниковском, Родионово-Несветайском и Аксайском районах.

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