Экс-замминистра здравоохранения Иркутской области предстанет перед судом

Бывшая заместитель министра здравоохранения Иркутской области предстанет перед судом за превышение полномочий при закупке лекарств. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, чтобы создать видимость успешного руководства и расходования субсидий, которые выделили в 2019 году, женщина утвердила заявки на закупку обезболивающего.