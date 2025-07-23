Экс-замминистра здравоохранения Иркутской области предстанет перед судом

Бывшая заместитель министра здравоохранения Иркутской области предстанет перед судом за превышение полномочий при закупке лекарств. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, чтобы создать видимость успешного руководства и расходования субсидий, которые выделили в 2019 году, женщина утвердила заявки на закупку обезболивающего.
— Объем препарата превышал нужное количество. Из-за отсутствия спроса и истечения срока годности лекарство пришлось утилизировать, — уточнили в ведомстве.
Из-за таких махинаций региональному бюджету причинен ущерб на сумму более 25 миллионов рублей. Прокуратура направила уголовное дело в Кировский районный суд Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что медик из Иркутска Татьяна Литвинова получила звание «Заслуженный врач РФ».