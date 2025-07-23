Аварийный комиссар обманул участников ДТП под Воронежем на 397 тысяч рублей

39-летняя жительница Лисок попала в аварию в октябре прошлого года. На место ДТП приехал неофициально работающий аварийный комиссар. Во время оформления европротокола он предложил виновнице дорожно-транспортного происшествия и владельцу пострадавшего автомобиля перечислить ему 397 тысяч рублей. После выполнения данной операции он пообещал выплатить страховку в увеличенном размере. Каждый из участников аварии должен был, по его словам, получить по 1,5 миллиона рублей.