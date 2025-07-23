Пытались переехать реку вброд: семья с маленьким ребенком застряла в Белой

В Белорецком районе Башкирии семья из трех человек, включая пятилетнего ребенка, попыталась пересечь реку Белую вброд на автомобиле между селом Кага и деревней Кагарманово. Машина застряла на середине реки, и, как сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, потребовалось вмешательство спасателей.
Прибывшие на место сотрудники ведомства с помощью спецоборудования эвакуировали автомобиль из воды и обеспечили безопасность всех пассажиров. Транспортное средство сопроводили до дороги в сторону села Кага.
В ГК ЧС напомнили, что пересекать водные преграды на автомобиле можно только в специально оборудованных местах, так как подобные действия представляют серьезную опасность для жизни. Спасатели призвали жителей республики быть осторожными и беречь себя и своих близких.
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