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Пытались переехать реку вброд: семья с маленьким ребенком застряла в Белой

В Башкирии семья с 5-летним ребенком застряла в машине посреди реки.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии семья из трех человек, включая пятилетнего ребенка, попыталась пересечь реку Белую вброд на автомобиле между селом Кага и деревней Кагарманово. Машина застряла на середине реки, и, как сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, потребовалось вмешательство спасателей.

Прибывшие на место сотрудники ведомства с помощью спецоборудования эвакуировали автомобиль из воды и обеспечили безопасность всех пассажиров. Транспортное средство сопроводили до дороги в сторону села Кага.

В ГК ЧС напомнили, что пересекать водные преграды на автомобиле можно только в специально оборудованных местах, так как подобные действия представляют серьезную опасность для жизни. Спасатели призвали жителей республики быть осторожными и беречь себя и своих близких.

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