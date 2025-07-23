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В Керчи оставили под арестом экс-главу администрации Брусакова

Бывшего главу администрации Керчи Брусакова оставили под арестом.

Источник: Совет министров Крыма

Суд оставил под стражей бывшего главу администрации Керчи Святослава Брусакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документы.

Брусакова задержали в конце мая. Ему предъявили обвинение в превышении полномочий. Экс-чиновника заключили под стражу на два месяца. Защита обжаловала это решение. Однако Керченский городской суд не удовлетворил апелляцию.

Преступление, в котором обвиняют Брусакова, связано с распоряжением землей муниципалитета. На него завели еще три уголовных дела. Бывшему руководителю керченской администрации инкриминируют превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями.