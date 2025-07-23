Мечта обернулась потерей. Сибиряк лишился всех накоплений при покупке машины

Казалось бы, обычный поиск машины в интернете — но для одного из жителей Черемхово он обернулся потерей более миллиона рублей. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на региональное МВД, всё началось с объявления о продаже кроссовера на популярной онлайн-площадке. Вскоре мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником автосалона, и виртуозно разыграл спектакль о выгодной сделке.