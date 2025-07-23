Мечта обернулась потерей. Сибиряк лишился всех накоплений при покупке машины

Казалось бы, обычный поиск машины в интернете — но для одного из жителей Черемхово он обернулся потерей более миллиона рублей. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на региональное МВД, всё началось с объявления о продаже кроссовера на популярной онлайн-площадке. Вскоре мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником автосалона, и виртуозно разыграл спектакль о выгодной сделке.
Всё началось с объявления о продаже кроссовера. ГУ МВД по Иркутской области.
— Мнимый продавец убедил покупателя заключить договор на подбор автомобиля и внести предоплату. Доверчивый сибиряк отправился в банк и перевел на указанные реквизиты 800 тысяч рублей, — рассказывают в агентстве.
Продавец обещал доставить машину в течение пяти дней. ГУ МВД по Иркутской области.
Получив подтверждение оплаты, «продавец» пообещал доставку машины в течение пяти дней, но затем запросил дополнительный платеж — еще 300 тысяч. И лишь после того, как последние деньги ушли на счет, аферист оставил в покое жертву и перестал отвечать на звонки.
Сейчас заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция в очередной раз предупреждает: покупка автомобиля через интернет требует предельной осторожности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии мошенники обманывают людей от имени проректора университета.