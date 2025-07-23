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ФСБ показала кадры с украинским агентом, пойманным в Нижегородской области

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. ФСБ РФ показала видео с задержанным агентом службы безопасности Украины (СБУ) в Нижегородской области.

Агент СБУ задержан в Нижегородской области, у него нашли взрывчатые вещества и составные части БПЛА, возбуждено дело о госизмене, сообщила ранее ФСБ.

На кадрах показано, как задержанного привозят на допрос и надевают на него наручники.

«Познакомился (с сотрудником СБУ — ред.) на территории Украины. Молодой человек, среднего роста, представился Сергеем… Мне (сказали, что) будут предоставлены проездные документы, денежные средства и сим-карта для связи на территории России с ним», — сказал мужчина.

Он уточнил, что был задержан с поличным в ходе выполнения задания по организации тайниковой закладки.

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