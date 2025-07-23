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На улице Михаила Дудина горела квартира площадью 38 «квадратов»

Утро 23 июля началось с экстренного сигнала о возгорании, полученного в 09:20 утра.

Сообщение касалось квартиры, расположенной по адресу: Выборгский район, улица Михаила Дудина, дом 23, корпус 1, информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Горение охватило всю жилплощадь однокомнатной квартиры площадью 38 квадратных метров. Благодаря оперативной работе спасательных подразделений огонь удалось локализовать и погасить менее чем через полчаса — к 09:56 пожар был полностью устранён.

Информация о пострадавших отсутствует. Для борьбы с огнем были задействованы силы и техника: к месту возгорания прибыли три специализированных машины и группа из 15 подготовленных спасателей.