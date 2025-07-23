В Уссурийске родителей малолетних живодёров привлекли к ответственности

Полицейские провели проверку после появления в соцсетях видео, на котором дети избивают палками голубя во дворе на улице Кирова в Уссурийске. В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили личности несовершеннолетних участников инцидента — ими оказались двое местных жителей в возрасте 5 и 8 лет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.