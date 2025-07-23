В Уссурийске родителей малолетних живодёров привлекли к ответственности

Полицейские провели проверку после появления в соцсетях видео, на котором дети избивают палками голубя во дворе на улице Кирова в Уссурийске. В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили личности несовершеннолетних участников инцидента — ими оказались двое местных жителей в возрасте 5 и 8 лет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
Сами дети не подлежат ответственности из-за возраста, однако полицейские провели с ними и их родителями профилактическую беседу. В отношении взрослых составлены протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 ч.1 КоАП РФ — «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Родителям также вручено официальное предостережение о недопустимости действий, способствующих противоправному поведению детей.
Материалы проверки переданы в следственный отдел Следственного комитета РФ по Уссурийску для принятия процессуального решения. После рассмотрения дела дети могут быть поставлены на профилактический учёт.
Правоохранительные органы напоминают, что родители и законные представители несут ответственность за действия своих детей, включая возможную уголовную ответственность — в случае систематических нарушений или создания условий для совершения правонарушений.