Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раненный при атаке БПЛА житель Новочеркасска находится в тяжелом состоянии

Стало известно о состоянии раненых при атаке БПЛА в Новочеркасске.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске после атаки БПЛА пострадали три человека, одного из жителей города доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Об этом утром 23 июля в своем телеграм-канале проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По словам донского главы, в тяжелом состоянии оказался житель улицы Аксайской, он получил осколочное ранение живота. Две женщины в районе улицы Вокзальной получили легкие травмы и ранения средней тяжести. Всех пострадавших доставили в БСМП. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Добавим, также после атаки БПЛА властей в разных частях Новочеркасска из-за падения обломков произошли возгорания, они были оперативно потушены. Осколки БПЛА повредили четыре автомобиля.

Еще один беспилотник упал в районе спуска Степана Разина без детонации. Туда, а также на улицу Октябрьскую, где на дереве зависла не разорвавшаяся боевая часть летательного аппарата, были направлены специалисты-взрывотехники.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше