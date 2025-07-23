Раненный при атаке БПЛА житель Новочеркасска находится в тяжелом состоянии

В Новочеркасске после атаки БПЛА пострадали три человека, одного из жителей города доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Об этом утром 23 июля в своем телеграм-канале проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По словам донского главы, в тяжелом состоянии оказался житель улицы Аксайской, он получил осколочное ранение живота. Две женщины в районе улицы Вокзальной получили легкие травмы и ранения средней тяжести. Всех пострадавших доставили в БСМП. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Добавим, также после атаки БПЛА властей в разных частях Новочеркасска из-за падения обломков произошли возгорания, они были оперативно потушены. Осколки БПЛА повредили четыре автомобиля.
Еще один беспилотник упал в районе спуска Степана Разина без детонации. Туда, а также на улицу Октябрьскую, где на дереве зависла не разорвавшаяся боевая часть летательного аппарата, были направлены специалисты-взрывотехники.
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