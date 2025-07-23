В Самарской области женщина захватила часть участка соседки при установке забора

Двое жительниц губернии получили по наследству смежную территорию, огражденную проволокой. Позже между ними возник земельный спор. Подробностями поделились представители регионального ГУ ФССП.
Одна из женщин установила забор. Причем при установке захватила часть участка соседки. Об этом узнала потерпевшая и попросила соблюдать границы. Но нарушительница стояла на своем.
Пострадавшая обратилась в суд. Тот встал на ее сторону. Далее материалы получили жигулевские приставы. Правоохранитель рассказал о сроках исполнения решения ведомства. Но после этого ситуация не изменилась.
В ответ с нарушительницы взыскали исполнительский сбор. Также ограничили выезд за пределы России. В итоге женщина перенесла ограждения.
Ранее приставы Самарской области помогли матери с двумя детьми вселиться в трехкомнатную квартиру.
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