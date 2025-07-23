В Иркутске будут судить бывшего замминистра здравоохранения Приангарья по статье о превышении полномочий

По версии следствия, Голенецкая в 2019 году утвердила заявку на закупку обезболивающего лекарственного препарата «Трамадол» в объемах, которые значительно превышали потребности пациентов в Иркутской области. В результате по истечению срока годности лекарство пришлось уничтожить.
В результате региональному бюджету причинен ущерб на сумму свыше 25 млн рублей, — уточняется в сообщении прокуратуры Приангарья.
Расследование уголовного дела завершено. Вместе с обвинительным заключением прокуратуры материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.