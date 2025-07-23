Семи членам известной ОПГ «сиротинские» в Самарской области предъявлено обвинение: что известно

«В 2004 году обвиняемые, действуя в составе банды, совершили убийство лидера другого противоборствующего вооруженного преступного формирования и покушение на убийство его охранника, а в 2010 году — покушение на убийство известного журналиста и ведущего Самарской области», — отмечается в сообщении.
Членам организованной преступной группы вменяют участие в банде, покушение на убийство двух и более лиц из-за их служебной деятельности, а также убийство, совершенное организованной группой. Все преступления связаны с бандитизмом.
Расследование установило, что группа действовала сплоченно и системно. Следствие считает, что обвиняемые представляли серьезную угрозу общественной безопасности.
Фигуранты заключены под стражу. Добавим, что лидер ОПГ Игорь Сиротенко сейчас находится в розыске. Так же скрывается его приближенное лицо — Игорь Шинкаренко.