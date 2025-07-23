Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семи членам известной ОПГ «сиротинские» в Самарской области предъявлено обвинение: что известно

САМАРА, 23 июля, ФедералПресс. В Самарской области силовики предъявили обвинение еще семи членам преступной группировки, которой руководил Игорь Сиротенко. В преступном мире эту группировку знают как «сиротинские». Фигуранты дела вошли в вооруженную группировку в 90-е годы. Об этом сообщает региональное управление Следкома России.

«В 2004 году обвиняемые, действуя в составе банды, совершили убийство лидера другого противоборствующего вооруженного преступного формирования и покушение на убийство его охранника, а в 2010 году — покушение на убийство известного журналиста и ведущего Самарской области», — отмечается в сообщении.

Членам организованной преступной группы вменяют участие в банде, покушение на убийство двух и более лиц из-за их служебной деятельности, а также убийство, совершенное организованной группой. Все преступления связаны с бандитизмом.

Расследование установило, что группа действовала сплоченно и системно. Следствие считает, что обвиняемые представляли серьезную угрозу общественной безопасности.

Фигуранты заключены под стражу. Добавим, что лидер ОПГ Игорь Сиротенко сейчас находится в розыске. Так же скрывается его приближенное лицо — Игорь Шинкаренко.