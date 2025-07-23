Семи членам известной ОПГ «сиротинские» в Самарской области предъявлено обвинение: что известно

«В 2004 году обвиняемые, действуя в составе банды, совершили убийство лидера другого противоборствующего вооруженного преступного формирования и покушение на убийство его охранника, а в 2010 году — покушение на убийство известного журналиста и ведущего Самарской области», — отмечается в сообщении.