Готовившего теракт агента СБУ задержали в Нижегородской области

Согласно информации, злоумышленник был задержан с поличным. У него изъяли взрывчатые вещества, средства связи и документы.
«При нем были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, составные части БПЛА, средства связи и документы, изобличающие его противоправную деятельность», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.
Как выяснилось, он проживал на территории Украины. В 2024 году за денежное вознаграждение был завербован СБУ. Уже в России был обучен конспиративным способам связи посредством мессенджера, обращению со взрывчатыми веществами, проинструктирован о способах выполнения заданий.
Возбуждены уголовные дела, обвиняемый заключен под стражу.
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