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Готовившего теракт агента СБУ задержали в Нижегородской области

Он оборудовал тайник с частями БПЛА и взрывчаткой.

Источник: Время

Оборудовавшего тайник с составными частями беспилотника и взрывчаткой агента Службы безопасности Украины (СБУ) задержали сотрудники ФСБ в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Согласно информации, злоумышленник был задержан с поличным. У него изъяли взрывчатые вещества, средства связи и документы.

«При нем были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, составные части БПЛА, средства связи и документы, изобличающие его противоправную деятельность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.

Как выяснилось, он проживал на территории Украины. В 2024 году за денежное вознаграждение был завербован СБУ. Уже в России был обучен конспиративным способам связи посредством мессенджера, обращению со взрывчатыми веществами, проинструктирован о способах выполнения заданий.

Возбуждены уголовные дела, обвиняемый заключен под стражу.

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