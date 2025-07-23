Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки в Иркутской области потушили пять лесных пожаров

Сейчас продолжают действовать еще шесть очагов пламени.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В лесах Иркутской области за сутки потушили пять пожаров. Они затронули общую площадь 870,7 гектара земель. Очаги зафиксировали Катангском, Качугском, Киренском, Усть-Удинском и Слюдянском районах. С огнем справлялись 239 сотрудников МЧС. Также они задействовали 14 единиц наземной техники и два вертолета Ми-8. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.

— На утро 23 июля в Приангарье еще действовали шесть лесных пожаров на площади 1361,6 гектара. Огонь бушует в Катангском, Качугском и Усть-Кутском районах. Также один пожар в Иркутском районе на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», — уточнили в пресс-службе правительства.

Несколько очагов на площади 689,6 гектара удалось локализовать. 188 специалистов продолжают работать на местах лесных пожаров.

Ранее КП-Иркутск сообщила, что в Черемховском районе 56-летняя женщина погибла на пожаре.