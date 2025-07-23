За сутки в Иркутской области потушили пять лесных пожаров

В лесах Иркутской области за сутки потушили пять пожаров. Они затронули общую площадь 870,7 гектара земель. Очаги зафиксировали Катангском, Качугском, Киренском, Усть-Удинском и Слюдянском районах. С огнем справлялись 239 сотрудников МЧС. Также они задействовали 14 единиц наземной техники и два вертолета Ми-8. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.