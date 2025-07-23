Вспыхнул стерлитамакский магазин бытовой техники

Сегодня, 23 июля, в башкирском городе Стерлитамаке пожарные ликвидировали возгорание в магазине бытовой техники, расположенном на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Огонь, как сообщает пресс-служба МЧС республики, охватил площадь 30 квадратных метров, но распространение на жилые помещения удалось предотвратить.
Для обеспечения безопасности жильцов применялась тактическая вентиляция, что позволило избежать задымления. Пять человек самостоятельно покинули здание до прибытия спасателей.
На месте работали 12 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники. По данным ведомства, пострадавших нет.
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