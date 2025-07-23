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Грузовик Mitsubishi загорелся во время движения в Самарской области 23 июля

Это случилось в среду утром в Волжском районе губернии. Никто не пострадал.

Это случилось в среду утром в Волжском районе губернии. Никто не пострадал, уточнили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Информация о происшествии поступила 23 июля в 9:03. На 26-м километре проезжей части Самара — Бугуруслан загорелся грузовик Mitsubishi. На месте ЧП работали сотрудники 158-й пожарно-спасательной части.

Специалисты отключили аккумулятор машины и к 9:25 ликвидировали последствия возгорания. Также там были правоохранители. Медпомощь никому не потребовалась.

Ранее в селе Подъем-Михайловка на улице Сухова огонь охватил прицеп грузовика. Тоже никто не пострадал.

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