Две пенсионерки пострадали в ДТП в Калачеевском районе

ДТП произошло 22 июля на дороге «Павловск — Калач — Петропавловка». Примерно в 13:30 житель Петропавловки за рулем внедорожника Mitsubishi Pajero Sport выехал на встречную полосу и врезался в кроссовер Kia Sportage под управлением ижевчанина.