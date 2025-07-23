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Две пенсионерки пострадали в ДТП в Калачеевском районе

В автомобильной аварии на территории Калачеевского района Воронежской области пострадали две женщины.

О случившемся сообщает региональное УМВД.

ДТП произошло 22 июля на дороге «Павловск — Калач — Петропавловка». Примерно в 13:30 житель Петропавловки за рулем внедорожника Mitsubishi Pajero Sport выехал на встречную полосу и врезался в кроссовер Kia Sportage под управлением ижевчанина.

При лобовом столкновении травмы получили пассажирки обоих автомобилей — женщины 61 года и 66 лет. Пенсионерок госпитализировали, сведений об их состоянии нет.

Полицейские продолжают проверку, устанавливая обстоятельства и причины инцидента.