Две пенсионерки пострадали в ДТП в Калачеевском районе

О случившемся сообщает региональное УМВД.
ДТП произошло 22 июля на дороге «Павловск — Калач — Петропавловка». Примерно в 13:30 житель Петропавловки за рулем внедорожника Mitsubishi Pajero Sport выехал на встречную полосу и врезался в кроссовер Kia Sportage под управлением ижевчанина.
При лобовом столкновении травмы получили пассажирки обоих автомобилей — женщины 61 года и 66 лет. Пенсионерок госпитализировали, сведений об их состоянии нет.
Полицейские продолжают проверку, устанавливая обстоятельства и причины инцидента.