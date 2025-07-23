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Главреду и продюсеру Baza предъявили обвинение по делу о взятке

Следственный комитет предъявил обвинение главному редактору и продюсеру телеграм-канала Baza. Им вменяется дача взятки группой лиц в крупном размере. Следствие ходатайствует об аресте.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет официально предъявил обвинение главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой. Им вменяется дача взятки группой лиц в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие уже вышло в суд с ходатайством об аресте обоих фигурантов, которые не признают свою вину.

Ранее мы сообщали об обысках в редакции телеграм-канала Baza и задержании главного редактора Глеба Трифонова. По информации СК, следственные действия проходили в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. В разных регионах страны было задержано три сотрудника правоохранительных органов, которых этапируют в Москву.