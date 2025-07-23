Главреду и продюсеру Baza предъявили обвинение по делу о взятке

Ранее мы сообщали об обысках в редакции телеграм-канала Baza и задержании главного редактора Глеба Трифонова. По информации СК, следственные действия проходили в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. В разных регионах страны было задержано три сотрудника правоохранительных органов, которых этапируют в Москву.