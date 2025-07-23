В Чите 18-летний мотоциклист погиб в аварии

Жуткая авария унесла жизнь 18-летнего парня в Забайкалье. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, ночью 22 июля на Ивановском проезде в Чите водитель мотоцикла не совладал с управлением, из-за чего техника перевернулась.