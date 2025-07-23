В Чите 18-летний мотоциклист погиб в аварии

Жуткая авария унесла жизнь 18-летнего парня в Забайкалье. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, ночью 22 июля на Ивановском проезде в Чите водитель мотоцикла не совладал с управлением, из-за чего техника перевернулась.
— Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. В дорожно-транспортном происшествии также пострадал 16-летний подросток, который находился на пассажирском месте. Он находится в больнице под наблюдением медиков, — уточняют в агентстве.
Также стало известно, что погибший ездил без водительских прав. Сейчас полицейским предстоит разобраться, что именно произошло — назначена проверка.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Александровском тракте Иркутского района произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. По предварительным данным, 29-летний водитель управляя «Тойотой Аква» при повороте не уступил дорогу 23-летнему владельцу «Тойоты Аксио», из-за этого машины столкнулись.