В Самаре 16-летняя пассажирка Nissan попала в больницу после ДТП с KIA

Сегодня утром около 09:30 на перекрестке улиц Гагарина и Революционной в Октябрьском районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие. Сотрудники ГИБДД незамедлительно прибыли на место аварии для оформления происшествия.
По предварительным данным, 62-летняя водительница автомобиля Nissan Qashqai при повороте налево с улицы Гагарина на Революционную допустила столкновение с автомобилем Kia Rio. Kia Rio под управлением 45-летней женщины двигалась в прямом направлении по улице Гагарина в сторону улицы Мяги. В результате инцидента оба транспортных средства получили механические повреждения.
16-летняя пассажирка Nissan Qashqai была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
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