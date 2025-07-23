Ачинка 9 месяцев получала выплаты за детей, которых забрали в детский дом

В Ачинске к 2,5 годам колонии приговорили лишенную родительских прав мать, которая обманывала соцзащиту. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.
В 2019 году 34-летняя ранее судимая за кражу мать двоих детей 3-х и 7-ми лет потеряла супруга. Тогда она оформила региональную доплату к пенсии по потере кормильца в местной соцзащите.
В марте 2023 года суд ограничил женщину в родительских правах за ненадлежащее исполнение обязанностей. Детей забрали в детский дом. Однако ачинка продолжила получать неположенные ей выплаты, умышленно скрывая произошедшее от органа соцзащиты. За девять месяцев ей удалось присвоить 260 тыс. рублей.
«Я знала и понимала, что не должна была получать выплату на детей, что должна была сообщить и вернуть их в соцзащиту, но не сделала это, так как мне нужны были средства к существованию», — призналась подсудимая.
Суд приговорил ее к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима за мошенничество. Поскольку у женщины на иждивении находится третий ребенок, суд отсрочил исполнение наказания до достижения им 14-летнего возраста.
Незаконно полученные суммы взыскали в полном объеме.