Ставила лайки: в Самарской области мошенник развел женщину на 23 тысячи рублей

Аферист обманул 43-летнюю безработную местную жительницу. Подробнее о происшествии рассказали представители регионального главка.
Пострадавшая искала подработку в интернете. Позже нашла интересное предложение и откликнулась. Далее с ней в мессенджере связался незнакомец и объяснил: нужно ставить лайки на товары и выкупать их на сетевой площадке.
После этого женщина перевела на неизвестный счет 23 тыс. рублей. После работы обещали вернуть с доходом. Но деньги потерпевшая так и не получила. Собеседник заявил, что она не полностью выполнила задание и нарушила договор.
Жительница губернии обратилась за помощью к полицейским. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Недавно сообщали, что аферист из Самары заработал 1,6 млн рублей на продаже фантомной мебели 20 людям.
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