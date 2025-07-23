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В Самарском аэропорту «Курумоч» из-за отказа двигателя не взлетел самолёт

В ночь на 21 июля 2025 года в международном аэропорту Курумоч был отменён рейс по маршруту Самара — Москва (Шереметьево).

В ночь на 21 июля 2025 года в международном аэропорту Курумоч был отменён рейс по маршруту Самара — Москва (Шереметьево). Причиной стала техническая неисправность воздушного судна.

По данным Telegram-канала AVIAINCIDENT, в 01:09 по московскому времени экипаж самолёта Sukhoi Superjet прекратил процедуру запуска двигателей. Командир воздушного судна зафиксировал отказ одного из двигателей при предполётной подготовке.

Пассажиры рейса были своевременно проинформированы о возникшей ситуации. Авиакомпания-перевозчик предложила альтернативные варианты перелёта и обеспечила необходимую поддержку. Пострадавших в результате инцидента нет.

В соответствии с установленными процедурами, информация о происшествии направлена в Росавиацию и технические службы авиаперевозчика. Самолёт будет допущен к следующим рейсам только после полного устранения неисправности и проведения всех необходимых проверок.

Ранее мы писали о том, что в областной столице наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Это связывают с опасностью атаки БПЛА, которая уже несколько раз вводилась в регионе. Также из-за этих ограничений иногда вводится запрет на прием и выпуск воздушных судов из «Курумоча».

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