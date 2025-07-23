Жительница Минусинска не уследила за дочкой — ребенок утонул в ванне

24-летняя мама купала двоих детей возраста девяти месяцев и двух лет в ванне. В какой-то момент она оставила детей и отлучилась на кухню помыть посуду, включив громко музыку. Через некоторое время девушка услышала крик старшего ребенка, вернулась в ванную и обнаружила, что ее 9-месячная дочь находится под водой без признаков жизни. Она попыталась помочь ребенку и вызвала скорую, но было уже поздно. Согласно заключению судмедэкспертизы, ребенок захлебнулся.