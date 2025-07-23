Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Минусинска не уследила за дочкой — ребенок утонул в ванне

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Трагедия произошла 27 июня в Минусинске.

Источник: Соцсети

24-летняя мама купала двоих детей возраста девяти месяцев и двух лет в ванне. В какой-то момент она оставила детей и отлучилась на кухню помыть посуду, включив громко музыку. Через некоторое время девушка услышала крик старшего ребенка, вернулась в ванную и обнаружила, что ее 9-месячная дочь находится под водой без признаков жизни. Она попыталась помочь ребенку и вызвала скорую, но было уже поздно. Согласно заключению судмедэкспертизы, ребенок захлебнулся.

Молодая мама признала вину и сейчас готовится к скорому судебному разбирательству, сообщают в краевом следкоме.