СК проверяет жалобу самарчанки на несправедливую выплату за жилье

Глава Следкома России Александр Бастрыкин вмешался в историю с самарской семьёй, которую, по их словам, хотят выселить из аварийного дома, не дождавшись нормальной компенсации.
Об этом он узнал из комментария многодетной матери в группе СК «ВКонтакте».
Женщина рассказала, что живёт с детьми в старом доме на улице Мориса Тореза. Его признали аварийным ещё три года назад.
А теперь застройщик отключил отопление и газ, начал сносить коммуникации, но при этом не оценил её квартиру по-честному и предложил сумму, на которую нельзя купить даже похожее жильё.
Обращения в разные инстанции не помогли.
По этому случаю уже возбуждено уголовное дело. Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления в Самарской области Павла Олейника подробный отчёт — и поставил ситуацию на личный контроль.
Исполнение поручения находится на личном контроле в центральном аппарате СК.
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