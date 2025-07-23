В Самарской области 24-летняя девушка украла телефон стоимостью 20 тысяч рублей

Это произошло в Сызрани. Жертвой злоумышленницы стала 37-летняя женщина, рассказали в региональном главке.
У пострадавшей отняли телефон в пункте выдачи интернет-заказов. Ущерб оценила в 20 тыс. рублей. Полицейские осмотрели место инцидента и поговорили с очевидцами, взглянули на записи с камер наблюдения.
Позже выяснили: женщина пришла за газонокосилкой. После получения решила осмотреть и оставила телефон на столе. В итоге ушла уже без гаджета. Он оказался у 24-летней девушки. Та забрала его со своей посылкой.
Далее злоумышленницу задержали. Вину признала. Объяснила: вынула сим-карту и планировала пользоваться устройством. В присутствии понятых отдала смартфон правоохранителям. Сейчас проходит по уголовному делу по факту кражи.
Ранее сызранские полицейские в кратчайшие сроки вернули дедушке похищенный телевизор.
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