В Самаре свидетель рассказал, как бывший глава ГУ МЧС Бойко помогал бизнесу

В Ленинском районном суде Самары 22 июля продолжилось разбирательство по делу о коррупции, фигурантом которого является экс-глава областного управления МЧС Олег Бойко. В ходе заседания были заслушаны показания трех бывших работников ведомства, вызванных в качестве свидетелей. Бойко и его адвокаты просили отложить допрос, мотивируя это отсутствием необходимой подготовки, но судья Анна Грицык отклонила ходатайство, расценив его как намерение затянуть судебный процесс.
Дмитрий Аполлинаров, в настоящее время сотрудник ПАО «Кузнецов» и в прошлом подчиненный Бойко, первым предоставил свои свидетельские показания. Он заявил, что в 2014 году бывший руководитель ГУ МЧС познакомил его с предпринимателем Яном Гущиным, владельцем ГК «Витязь», и дал указание заключить с ним соглашение на оказание услуг по обслуживанию противопожарных систем в образовательных и медицинских учреждениях области. Свидетель утверждает, что Бойко наложил вето на привлечение других исполнителей, тем самым фактически предоставив «Витязю» исключительное право на выполнение данных работ.
Аполлинаров подчеркнул, что в передаче взяток не участвовал, а лишь курировал оформление документов. Он добавил, что Бойко поддерживал Гущина и помогал продлевать контракты. На допросе Бойко требовал доказательств дружбы с бизнесменом и фактов монополизации, но свидетель ссылался на свои показания, данные следствию.
По данным следствия, в 2020—2023 годах Бойко и несколько чиновников получали взятки от предпринимателей в сфере пожарной безопасности. Среди обвиняемых — Игорь Дахно, Дмитрий Зинин, Антон Палушкин и Евгений Луговой. В числе бизнесменов, фигурирующих в деле, — Елена Тютюнник и Наталья Фроловская.
Глава ГК «Витязь» Ян Гущин уже получил шесть лет колонии и штраф в 170 миллионов рублей. Суд продолжает допрос свидетелей и рассмотрение материалов дела, пишет Ъ.
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