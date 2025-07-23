В Самаре свидетель рассказал, как бывший глава ГУ МЧС Бойко помогал бизнесу

Дмитрий Аполлинаров, в настоящее время сотрудник ПАО «Кузнецов» и в прошлом подчиненный Бойко, первым предоставил свои свидетельские показания. Он заявил, что в 2014 году бывший руководитель ГУ МЧС познакомил его с предпринимателем Яном Гущиным, владельцем ГК «Витязь», и дал указание заключить с ним соглашение на оказание услуг по обслуживанию противопожарных систем в образовательных и медицинских учреждениях области. Свидетель утверждает, что Бойко наложил вето на привлечение других исполнителей, тем самым фактически предоставив «Витязю» исключительное право на выполнение данных работ.