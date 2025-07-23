Подача апелляции обернулась для оппозиционного блока «Победа» стычкой с полицией

Кроме того, представители ЦИК указали, что название блока совпадает с названием одной из входящих в него партий, что запрещено регламентом о создании предвыборных блоков. Еще одна причина отказа в регистрации: прямое участие в создании блока Илана Шора, партия которого была объявлена неконституционной.