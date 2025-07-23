Подача апелляции обернулась для оппозиционного блока «Победа» стычкой с полицией

️Подачу жалобы сопровождал протест сторонников блока, которые требовали «допустить народ к выборам».
Полицейские попытались задержать лидера одной из блоковых партий, политсилы «Шанс» Алексея Лунгу, который намеревался установить аппаратуру перед зданием Апелпалаты. Попытка была жесткой, политика буквально волокли к машине и ему стало плохо, потребовался вызов «скорой». Лунгу увезли в больницу.
Позже стало известно, что Лунгу будет документирован полицией за «оскорбление и хулиганские действия», об этом прессе сообщила пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Диана Фетко. По ее словам, политик «посягнул на неприкосновенность сотрудников полиции».
Блоку «Победа» все же удалось подать прошение об обжаловании решения Центризбиркома.
Напомним, 19 июля Центральная избирательная комиссия шестью голосами за и при трех воздержавшихся приняла постановление об отказе в регистрации блока «Победа» в качестве конкурента на парламентских выборах 28 сентября.
Заявку на регистрацию блока подали четыре партии: «Возрождение», «Шанс», «Виктория», «Сила альтернативы и спасения Молдова».
В докладе ЦИК одной из причин отказа указано, что партии, объявившие о формировании блока, не представили все предусмотренные законом материалы, в частности, о персональном составе руководящих органов и о финансировании.
Кроме того, представители ЦИК указали, что название блока совпадает с названием одной из входящих в него партий, что запрещено регламентом о создании предвыборных блоков. Еще одна причина отказа в регистрации: прямое участие в создании блока Илана Шора, партия которого была объявлена неконституционной.
Помимо прочего, в докладе ссылаются на письмо Службы информации и безопасности, в котором говорится об «обоснованных подозрениях» финансирования блока «Победа» из-за рубежа.
В решении ЦИК также отмечается, что блок «Победа» нельзя регистрировать, потому что «Россия оккупирует Приднестровье», а входящие в состав блока партии «продвигают политику России».
В «Победе» заявили о намерении оспорить это решение в суде.