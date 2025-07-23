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Татарстанцам звонят лжесотрудники МФЦ и выманивают личные данные

В Татарстане участились случаи телефонного мошенничества: аферисты выдают себя за сотрудников МФЦ. Предупреждение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале республиканского многофункционального центра.

Мошенники звонят жителям Татарстана, представляясь работниками МФЦ, и используют личные данные жертв, чтобы вызвать доверие. Они ссылаются на проверки Росфинмониторинга, пытаясь получить конфиденциальную информацию.

В МФЦ подчеркивают, что их сотрудники никогда не звонят людям с просьбами сообщить коды, пароли или уточнить персональные данные. Все подобные звонки — мошеннические.

Если у вас взломали или заблокировали аккаунт на портале «Госуслуги», специалисты рекомендуют обратиться в ближайший офис «Мои Документы» для восстановления доступа и настройки дополнительной защиты. Также следует сообщить о мошенничестве в правоохранительные органы.