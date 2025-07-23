Татарстанцам звонят лжесотрудники МФЦ и выманивают личные данные

Если у вас взломали или заблокировали аккаунт на портале «Госуслуги», специалисты рекомендуют обратиться в ближайший офис «Мои Документы» для восстановления доступа и настройки дополнительной защиты. Также следует сообщить о мошенничестве в правоохранительные органы.