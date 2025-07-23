Перед массовым убийством в Байкальске подростки приняли наркотики

«Я спала и вдруг услышала, как кто-то со всей силы колотит в окно. Подбежала и спросила, кто там и что случилось, а девушка в панике кричит: “Помогите. Спасите. Он убил людей, там в доме мёртвые лежат”, — рассказала корреспонденту irk.aif.ru соседка по садоводству Елена (имя изменено по этическим соображениям — Ред.). Я позвонила в полицию и скорую, стала её успокаивать и увидела, что у неё рана на шее».