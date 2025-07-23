Перед массовым убийством в Байкальске подростки приняли наркотики

В ночь на 28 мая в Байкальске произошло ЧП, которое поразило не только Иркутскую область, но и всю страну. Компания подростков собралась, чтобы отметить день рождения одной из подруг. Но вскоре веселье зашло слишком далеко. Один из парней устроил резню, в которой погибли четыре подростка. После расчётливого убийства он устроил в доме пожар и сам погиб.
23 июля появились подробности о расследовании массового убийства в Байкальске. Об этом читайте в материале irk.aif.ru.
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Сейчас о той страшной ночи напоминают остатки полностью сгоревшего дома. Эта трагедия оставила глубокий след в памяти жителей Байкальска.
В СУ СКР России по Иркутской области корреспонденту irk.aif.ru рассказали о том, что некоторые из собравшихся на вечеринке были из неполных семей и не получали того внимания и заботы, в которых они нуждались. Поэтому были предоставлены сами себе.
После трагедии следователи возбудили уголовное дело и задержали 18-летнего парня и 25-летнего брата нападавшего, которые купили подросткам алкогольные напитки. Старшему мужчине предъявили обвинение по статье «Вовлечение двух и более несовершеннолетних, в том числе малолетнего, в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции». Как нам стало известно 23 июля, его заключили под стражу. Его приятелю также избрали меру пресечения.
Во время расследования сотрудники СКР выяснили, что перед массовым убийством подростки употребляли запрещённые вещества. Но откуда они могли их достать?
«Рассматривается версия, что эти подозреваемые могли снабдить детей и наркотиками», — сказали корреспонденту irk.aif.ru в региональном управлении СКР.
Расследование продолжается.
Звала на помощь.
Напомним, что всё произошло в садоводстве в Байкальске. 17-летний Миша позвал приятелей на дачу брата. 27 мая на вечеринке собрались 14 подростков. В соцсетях распространилось видео, на котором было видно, как компания пьет алкоголь, парни матерятся и снимают происходящее на мобильный телефон.
Подростки, надеясь оторваться по полной, прихватили с собой несколько бутылок спиртных напитков — водку, джин, а также слабоалкогольные коктейли, и всё это закусывали «Дошираком», хлебом и чипсами. Вот только ни у кого и мысли не было, чем для них закончится такое веселье. Вскоре несколько подростков уехали домой.
Ближе к ночи часть детей отправились спать в другой дом, а остальные продолжали гулять. Около двух часов началась резня. Миша стал нападать с ножом на подростков. Одна из девушек, которой удалось выжить, чудом вырвалась из дома. На улице было темно и безлюдно. Школьница стучалась во все окна и звала на помощь. К счастью, одна из жительниц садоводства услышала её.
«Я спала и вдруг услышала, как кто-то со всей силы колотит в окно. Подбежала и спросила, кто там и что случилось, а девушка в панике кричит: “Помогите. Спасите. Он убил людей, там в доме мёртвые лежат”, — рассказала корреспонденту irk.aif.ru соседка по садоводству Елена (имя изменено по этическим соображениям — Ред.). Я позвонила в полицию и скорую, стала её успокаивать и увидела, что у неё рана на шее».
Женщина вызвала полицию и скорую помощь. К этому времени Миша убил всех, кто находился в главном доме, а четверым удалось выжить. Приехав на место ЧП, правоохранители пытались уговорить парня сдаться. Но он отказался и устроил пожар, на котором сам погиб.
В ту ночь были убиты трое мальчиков, которым было по 13 и 14 лет, и 16-летняя девушка. Один из четверых выживших, 14-летний школьник, был тяжело ранен. 30 мая в Байкальске состоялось прощание с погибшими подростками.