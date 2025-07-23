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В Самарской области завели уголовное дело о мошенничестве с жилищными выплатами

Прокуратура Самарской области выявила нарушения при использовании средств государственной программы поддержки молодых семей.

Прокуратура Самарской области выявила нарушения при использовании средств государственной программы поддержки молодых семей. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении социальных выплат.

Суть нарушения:

Многодетная мать из Кинель-Черкасского района получила социальную выплату в размере 1 256 850 рублей по программе «Обеспечение доступным жильем». Эти средства вместе с собственными деньгами (143 150 рублей) были направлены на покупку дома за 1,4 млн рублей.

Однако, как установила проверка, продавец вернула покупательнице часть денег (800 000 рублей), о чем не было сообщено властям. Фактическая стоимость жилья оказалась значительно ниже заявленной, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств.

Правовые последствия:

Ущерб государству составил более 450 тысяч рублей;Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат);Ход расследования находится на контроле прокуратуры области.

В надзорном ведомстве подчеркивают важность целевого использования государственной поддержки и напоминают об ответственности за предоставление недостоверных сведений.

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