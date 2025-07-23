В Самарской области завели уголовное дело о мошенничестве с жилищными выплатами

Прокуратура Самарской области выявила нарушения при использовании средств государственной программы поддержки молодых семей. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении социальных выплат.
Суть нарушения:
Многодетная мать из Кинель-Черкасского района получила социальную выплату в размере 1 256 850 рублей по программе «Обеспечение доступным жильем». Эти средства вместе с собственными деньгами (143 150 рублей) были направлены на покупку дома за 1,4 млн рублей.
Однако, как установила проверка, продавец вернула покупательнице часть денег (800 000 рублей), о чем не было сообщено властям. Фактическая стоимость жилья оказалась значительно ниже заявленной, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств.
Правовые последствия:
Ущерб государству составил более 450 тысяч рублей;Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат);Ход расследования находится на контроле прокуратуры области.
В надзорном ведомстве подчеркивают важность целевого использования государственной поддержки и напоминают об ответственности за предоставление недостоверных сведений.
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