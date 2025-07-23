Карапетян выиграл у правительства Армении дело о национализации «Электросетей»

«Самвел Карапетян и его семья выиграли срочное арбитражное дело, начатое против правительства Армении», — следует из материала.
Уточняется, что семья бизнесмена стала инициатором рассмотрения дела в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) в соответствии с положениями Соглашения о поощрении и защите инвестиций, которое было подписано 18 января 1995 года между Арменией и Кипром.
Теперь Ереван обязан воздержаться от применения поправок, которые были приняты недавно в парламенте страны, а также от конфискации «Электросетей». Как отмечает издание, срочные меры были применены в связи с сомнениями в соблюдении Соглашения о взаимной защите инвестиций между государствами.
Как отметило агентство, решение суда подлежит обязательному исполнению Арменией.
О задержании Карапетяна стало известно 18 июня. Ему было предъявлено обвинение в призывах к захвату власти в Армении, после чего он был арестован на два месяца.
3 июля парламент Армении принял в окончательном чтении законы, позволяющие национализировать компанию «Электросети Армении», которая принадлежит задержанному предпринимателю Самвелу Карапетяну. Свое несогласие выразила оппозиция, которая считает процесс незаконным.
15 июля оппозиционные политические партии парламента Армении обратились в Конституционный суд (КС) с требованием признать антиконституционным закон о национализации «Электросетей» Карапетяна.