Карапетян выиграл у правительства Армении дело о национализации «Электросетей»

Теперь Ереван обязан воздержаться от применения поправок, которые были приняты недавно в парламенте страны, а также от конфискации «Электросетей». Как отмечает издание, срочные меры были применены в связи с сомнениями в соблюдении Соглашения о взаимной защите инвестиций между государствами.