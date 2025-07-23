Мужчину и женщину спасли из полыхающего дома в Ростовской области

В Неклиновском районе Ростовской области мужчину и женщину спасли из горящего жилья. Об этом рассказали в пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, пожар произошел вечером 22 июля в поселке Дарьевка. Пламя разгорелось из-за неисправного электрического счетчика. Супруги, находившиеся дома, пытались справиться с огнем самостоятельно, но огонь быстро перекинулся на вещи. После этого помещения заполнил густой дым.
Прибывшие пожарные эвакуировали пару на улицу. Медицинская помощь не потребовалась. Возгорание на площади 10 кв. метров около 30 минут тушили восемь человек, использовалось две единицы спецтехники.
Спасатели напоминают: нужно регулярно проверять состояние электропроводки. При этом замену проводов следует доверять только профессионалам. При появлении искр или признаков замыкания нужно немедленно звонить пожарным по номерам «101» или «112».
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