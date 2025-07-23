В омском Следкоме рассказали, как вышли на след убийцы школьницы из Москвы

Следователи Следственного управления Следственного комитета по Омской области рассказали, как именно удалось найти подозреваемого в убийстве 15-летней московской школьницы год назад. Оказалось, что ДНК на теле девочки совпало с образцами 40-летнего омича Олега К., которые содержались в базе, потому что ранее мужчина уже был судим. Его задержали прямо на работе. Мужчина сначала сознался, потом отказался от признания.
Как рассказал omsk.aif.ru руководитель второго следственного отделения Сергей Чугунов, обвиняемый «жил обычной жизнью: работал токарем, копил на машину, собирался жениться», но часто ходил на рыбалку в парк у Иртыша — рядом с отелем, где остановилась семья школьницы. «Наличие генетических следов на одежде жертвы не является окончательным доказательством вины», — подчеркнул Чугунов, поэтому следствие продлено: собирают новые улики и проверяют все версии.
Напомним, трагедия произошла летом 2024 года. Девочка, гостившая в Омске с родителями, вышла погулять по территории гостиницы на берегу Иртыша и не вернулась.