В омском Следкоме рассказали, как вышли на след убийцы школьницы из Москвы

Следователи Следственного управления Следственного комитета по Омской области рассказали, как именно удалось найти подозреваемого в убийстве 15-летней московской школьницы год назад. Оказалось, что ДНК на теле девочки совпало с образцами 40-летнего омича Олега К., которые содержались в базе, потому что ранее мужчина уже был судим. Его задержали прямо на работе. Мужчина сначала сознался, потом отказался от признания.