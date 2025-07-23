В Красноярском крае завели дело из-за повреждения захоронения бойца СВО

БАРНАУЛ, 23 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Красноярском крае из-за повреждения захоронения участника спецоперации в Канске, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.
По данным следствия, 20 июля неизвестные уничтожили беседку у могилы участника СВО на Абанском кладбище в Канске.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества)», — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая экспертиза. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего, отметили в СУ СК региона.