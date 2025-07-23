В Красноярском крае завели дело из-за повреждения захоронения бойца СВО

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества)», — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.