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В Красноярском крае завели дело из-за повреждения захоронения бойца СВО

Дело возбудили из-за повреждения захоронения участника СВО в Красноярском крае.

Источник: © РИА Новости

БАРНАУЛ, 23 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Красноярском крае из-за повреждения захоронения участника спецоперации в Канске, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

По данным следствия, 20 июля неизвестные уничтожили беседку у могилы участника СВО на Абанском кладбище в Канске.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества)», — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая экспертиза. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего, отметили в СУ СК региона.