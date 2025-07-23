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В Нижнеилимском районе в автомобильной аварии пострадали два пассажира

Машина съехала в кювет возле поселка Видим.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нижнеилимском районе возле поселка Видим в автомобильной аварии пострадали два пассажира. Как рассказали КП-Иркутск в областной Госавтоинспекции, 38-летний водитель машины «Subaru B9 Tribeca» не справился с управлением.

— Мужчина неправильно выбрал скорость движения. Из-за автомобиль занесло с последующим съездом с дороги в кювет, — уточнили в пресс-службе полиции.

В результате ДТП пассажиры в возрасте 40 и 15-ти лет получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу Железногорска-Илимского. Автоинспекторы проводят проверку, к делу также подключилась региональная прокуратура.

Ранее КП-Иркутск сообщила, что в Чите 18-летний мотоциклист погиб в аварии. Юный водитель не справился с управлением, его транспортное средство перевернулось.