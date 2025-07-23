В Нижнеилимском районе в автомобильной аварии пострадали два пассажира

В Нижнеилимском районе возле поселка Видим в автомобильной аварии пострадали два пассажира. Как рассказали КП-Иркутск в областной Госавтоинспекции, 38-летний водитель машины «Subaru B9 Tribeca» не справился с управлением.
— Мужчина неправильно выбрал скорость движения. Из-за автомобиль занесло с последующим съездом с дороги в кювет, — уточнили в пресс-службе полиции.
В результате ДТП пассажиры в возрасте 40 и 15-ти лет получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу Железногорска-Илимского. Автоинспекторы проводят проверку, к делу также подключилась региональная прокуратура.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что в Чите 18-летний мотоциклист погиб в аварии. Юный водитель не справился с управлением, его транспортное средство перевернулось.