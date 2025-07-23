У жителя Алматинской области нашли 105 кг марихуаны

Наркотики были найдены при обыске по месту проживания 33-летнего жителя Алматинской области. В доме мужчины сотрудники полиции обнаружили четыре мешка с веществом растительного происхождения и полимерный пакет с порошкообразным содержимым. Судебно-наркологическая экспертиза подтвердила, что это — наркотические средства: марихуана и гашиш.