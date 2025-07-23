Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У жителя Алматинской области нашли 105 кг марихуаны

Свыше 105 килограммов высушенной марихуаны и более 7 килограммов гашиша изъяли полицейские в Абайской области в ходе оперативно-профилактических мероприятий «Қарасора 2025» и «Дәрмек», передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

Наркотики были найдены при обыске по месту проживания 33-летнего жителя Алматинской области. В доме мужчины сотрудники полиции обнаружили четыре мешка с веществом растительного происхождения и полимерный пакет с порошкообразным содержимым. Судебно-наркологическая экспертиза подтвердила, что это — наркотические средства: марихуана и гашиш.

По данным полиции, задержанный признался, что самостоятельно собирал дикорастущую коноплю, затем высушивал и хранил с целью дальнейшего сбыта. Сейчас он водворён в изолятор временного содержания, начато досудебное расследование.

Правоохранители напоминают, что борьба с незаконным оборотом наркотиков остаётся приоритетным направлением работы полиции.