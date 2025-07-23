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Стало известно, какие адреса в Самаре останутся без холодной воды 23 июля

В Самаре ожидаются перебои с холодным водоснабжением.

В Самаре ожидаются перебои с холодным водоснабжением. На нескольких участках идет ремонт, специалисты меняют трубы и проводят их ремонт. 23 июля сразу в нескольких районах города будет отключена холодная вода.

Список адресов:

Водоснабжение будет восстановлено после окончания работ. Специалисты рекомендуют заранее запастись водой.

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