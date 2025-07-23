Мотоциклист перевернулся на путях в ДТП с иномаркой в Магнитогорске

В Магнитогорске 35-летний байкер на Suzuki GSXF 600 KATANA въехал в автомобиль Kia Rio. После столкновения он выехал на трамвайные пути и опрокинулся. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции города.
Авария произошла 22 июля возле дома № 16 по улице Профсоюзной. Байкер ехал в сторону улицы Зеленцова. Kia Rio ехала впереди под управлением 63-летнего водителя. Пострадавшему в ДТП мотоциклисту оказали медицинскую помощь.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят административное расследование, выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП и ищут очевидцев происшествия.