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Мотоциклист перевернулся на путях в ДТП с иномаркой в Магнитогорске

Ему оказали медицинскую помощь.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

В Магнитогорске 35-летний байкер на Suzuki GSXF 600 KATANA въехал в автомобиль Kia Rio. После столкновения он выехал на трамвайные пути и опрокинулся. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария произошла 22 июля возле дома № 16 по улице Профсоюзной. Байкер ехал в сторону улицы Зеленцова. Kia Rio ехала впереди под управлением 63-летнего водителя. Пострадавшему в ДТП мотоциклисту оказали медицинскую помощь.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят административное расследование, выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП и ищут очевидцев происшествия.